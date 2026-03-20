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Une soirée caritative organisée par des élèves de l’ECCG de Monthey

Une soirée raclette caritative aura lieu au Pavillon des Mangettes fin mars. Organisée par trois élèves de l’ECCG de Monthey dans le cadre de leur travail social, cet événement permettra de soutenir l’association Morija.

Luna Delacoste, Orgesa Ramosaj et Sophie Bertelle ont dû organiser cet événement de A à Z. Cette dernière nous explique comment l’idée de « la Raclette qui réchauffe les coeurs » a débuté.

Cette soirée est une façon d’apprendre à organiser un événement dans les règles de l’art, tout en soutenant d’une manière bien précise l’association Morija. Luna Delacoste, elle aussi étudiante à l’ECCG de Monthey.

Si l’association bénéficiaire de cette manifestation leur a été imposée par l’école, cela n’a pas été une problématique pour les étudiantes, comme l’explique Luna Delacoste.

A noter que les trois élèves sont encore à la recherche de bénévoles pour la bonne tenue de leur manifestation.