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Une première session inclusive au Grand Conseil valaisan

La première session inclusive au Grand conseil valaisan s’est tenue jeudi dernier. Des personnes en situation de handicap ont échangé avec des députés cantonaux autour de deux thématiques inclusives.

La première session inclusive au Grand conseil valaisan s’est tenue jeudi dernier. Mise sur pied par le Bureau pour les droits des personnes en situation de handicap, cette rencontre cherchait à favoriser l’échange sur l’exercices des droit politiques. Deux thématiques ont été abordées à savoir le droit de vote pour tous, ainsi que la participation des personnes en situation de handicap au sein des partis politiques. Les participants ont travaillé en binôme : un député accompagné d’une personne en situation de handicap. Pour Ludivine Luy, députée au Grand Conseil valaisan faisant partie d’un binôme, cette journée est porteuse d’espoir.

Pour sa binôme, Corinne Cretton de la Fondation Saint-Hubert, cette rencontre offre la possibilité de donner son avis mais pas que…

Selon Jérôme Favez, chef du Service de l’action sociale, cette journée est également importante pour le gouvernement valaisan.

Après cette première rencontre, un bilan sera afin de déterminer si l’exercice peut être reconduit.