Une première édition réussie pour le Fest’Hiver aux Mosses

La première édition du Fest’Hiver a fait carton plein ce week-end aux Mosses. Face au succès, les organisateurs de ce festival dédié à la montagne annoncent déjà une deuxième édition.

Les organisateurs du Fest’Hiver ont le sourire. Rien que pour la journée du samedi, près de 500 personnes ont fait le déplacement. Laurent Kern, membre du comité d’organisation du Fest’Hiver.

Les balades accompagnées ont été victimes de leur succès, puisque les responsables ont même dû en rajouter, afin de satisfaire le public. Les autres animations, comme la construction d’igloos ou même la projection d’un film le samedi soir a attiré de nombreux visiteurs. La météo du week-end a également contribué au succès de la manifestation, selon Laurent Kern.

L’objectif du festival était de faire découvrir la montagne d’une manière différente, et de présenter le métier d’accompagnateur en montagne au public. Objectif réussi d’après Laurent Kern.

Face à ce succès, le comité d’organisation réfléchit déjà à la prochaine édition, comme le confirme Laurent Kern.