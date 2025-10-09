RC - Dernières infos

Une première crèche inclusive ouvrira ses portes en janvier dans le Chablais vaudois

Le Chablais vaudois bénéficiera dès janvier prochain d’une crèche inclusive, avec 4 places réservées pour enfants neuro-atypiques. Un modèle qui pourrait se répéter ailleurs dans le canton de Vaud.

Une crèche qui est baptisée « les Cabris ». Le Réseau « enfant Chablais » a profité de la construction d’une structure de 19 places à Roche pour y intégrer quatre places réservées aux enfants neuro-atypiques.

Fabio Lecci, président comité direction ARASAPE, L’association régionale de l’action sociale du district d’Aigle et du Pays-d’Enhaut, dont fait partie l’accueil de jour des enfants.

Les enfants neuro-atypiques pourront être inclus dès le plus jeune âge à un parcours préscolaire et scolaire semblable à celui de leurs camarades. Malorie Murisier, directrice de l’accueil de jour de l’enfance pour le Réseau enfants Chablais :

Roche accueillera dès 2028 un concept scolaire à visée inclusive, intitulé Duo. Ainsi, les enfants neuro-atypiques pourront être inclus dès le plus jeune âge à un parcours préscolaire et scolaire semblable à celui de leurs camarades. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 octobre 2025 pour une ouverture de la structure en janvier 2026.