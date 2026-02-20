RC - Dernières infos

Une plateforme Wikipédia pour la Romandie: voici Wikiromandie

La Suisse romande possède désormais sa propre encyclopédie en ligne, intitulée Wikiromandie. L’objectif : faciliter l’accès aux histoires et aux informations locales, souvent noyées dans l’immensité de Wikipédia.

Wikiromandie est à l’image de Wikipédia, mais axée sur la Suisse romande, son histoire et ses spécificités. Elle a été fondée par Brice Achermann, originaire de Miex, sur les hauts de Vouvry. L’objectif : rendre les informations et les récits locaux plus facilement accessibles au public. Son fondateur nous explique comment l’idée de Wikiromandie est née. Brice Achermann.

Si Wikipédia propose déjà des articles consacrés aux régions, ceux-ci sont souvent dilués au milieu de contenus internationaux, rendant plus compliquée la recherche d’informations strictement locales. Mais ce n’est pas le seul avantage de cette plateforme, selon son fondateur, Brice Achermann.

À ce jour, une trentaine de pages sont disponibles sur la version romande de la plateforme. La véracité des informations peut susciter des interrogations, dans la mesure où plusieurs utilisateurs ont la possibilité de créer les articles. Les précisions de Brice Achermann.

Son fondateur ambitionne désormais de continuer le développement de Wikiromandie, et il a déjà une petite idée de comment y parvenir.