Une pièce de théâtre pour découvrir et casser les tabous autour de l’endométriose

Mettre en lumière le parcours souvent difficile des femmes atteintes d’endométriose : c’est l’objectif de la pièce « C’est dans votre tête mademoiselle ! », de l’autrice Giliane Bussy. Un spectacle à découvrir fin avril prochain au Château de la Roche, à Ollon.

Aller à la rencontre de l’endométriose, cette maladie invisible qui touche l’intimité des femmes et ainsi soulever certains tabous : c’est l’objectif de la pièce de théâtre « C’est dans votre tête mademoiselle ». Un spectacle qui raconte l’histoire et le parcours de Roxane, qui découvre petit à petit sa maladie, et qui doit apprendre à vivre avec. Pour réaliser le personnage principal, l’autrice de la pièce Giliane Bussy a décidé de s’inspirer de témoignages de plusieurs femmes atteintes d’endométriose, mais pas que…

Giliane Bussy a également choisi de s’entourer d’hommes pour la mise en scène et la confection de cette pièce. Elle nous explique pourquoi.

Si l’objectif est de parler et sensibiliser à l’endométriose, ce n’est pas l’unique but de cette pièce. On retrouve Giliane Bussy, actrice et autrice.

La pièce « C’est dans votre tête Mademoiselle ! » est à découvrir les 25 et 26 avril prochain, au Château de la Roche à Ollon.

