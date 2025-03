RC - Dernières infos

Une pétition pour la réintégration de Roland Jaquenoud remise aux autorités valaisannes

Licencié du Collège de Saint-Maurice sur la base d’un fait reproché datant de plus de 20 ans, Roland Jaquenoud a été blanchi par la justice. Son groupe de soutien dénonce une injustice et demande sa réintégration via une pétition signée par 328 personnes.

Le groupe de soutien à Roland Jaquenoud a remis, mercredi dernier, une pétition à la Chancellerie du Valais pour exiger la réintégration de l’enseignant de grec et de latin. Ce dernier, apprécié pour son écoute et son professionnalisme, a été écarté de son poste bien qu’aucune plainte pénale n’ait jamais été déposée contre lui.

Les pétitionnaires soulignent que la décision repose sur des accusations non prouvées et dénoncent une atteinte à la présomption d’innocence. Depuis la publication de la pétition, la justice a rendu une ordonnance de classement, concluant à l’absence de comportement pénalement répréhensible.

Le groupe de soutien estime qu’en refusant sa réintégration, l’État du Valais commet une injustice supplémentaire. Il déplore également que l’image de Roland Jaquenoud ait été utilisée de manière abusive par les médias pour illustrer l’enquête sur les abus sexuels à l’Abbaye de Saint-Maurice.

