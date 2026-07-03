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Une personne perd la vie dans un incendie à Aigle

Un incendie s’est déclaré tôt ce vendredi matin dans une maison de la rue du Rhône à Aigle. Malgré l’intervention rapide des secours, une personne a été retrouvée sans vie à l’intérieur du bâtiment. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Les secours ont été alertés vendredi vers 5h35 après qu’un témoin a signalé de la fumée s’échappant d’une habitation de la rue du Rhône à Aigle. À leur arrivée, les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre.

À l’intérieur de la maison, ils ont découvert le corps sans vie d’une personne. Son identité n’avait pas encore pu être formellement établie en fin de matinée.

Les causes de l’incendie ainsi que les circonstances du décès devront être éclaircies par l’enquête ouverte par le Ministère public vaudois. Les investigations ont été confiées à la cellule incendie et à la police scientifique de la Police de sûreté.

Le secteur a été temporairement bouclé durant l’intervention, entraînant des fermetures de routes et la mise en place de déviations. Plusieurs corps de secours de la région ont été mobilisés pour cette intervention.

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