Une nouvelle installation interactive à l’Alimentarium de Vevey

L’Alimentarium de Vevey enrichit son exposition permanente avec « la Galaxie du goût », une nouvelle installation immersive signée par le chercheur en intelligence artificielle et data artiste, le docteur Kirell Benzi. Grâce à des écrans interactifs et une molette de navigation, petits et grands sont invités à explorer plus de 600 recettes en reliant taxons, ingrédients et plats sous un angle inédit.

Dans le cadre de l’exposition permanente, le data artiste français Kirell Benzi a présenté au public ce mercredi sa création, nommée « la Galaxie du goût ». Concrètement parlant, les visiteurs découvriront 3 écrans, qui font le lien entre les taxons – des groupes d’éléments que l’on met ensemble, comme les légumes, les viandes ou encore les fruits –, les ingrédients et les plats. Explications de l’artiste, Kirell Benzi.

Le tout, contrôlée par une tablette et une molette, pour un aspect ludique et informatif. Boris Wastiau, directeur de l’Alimentarium de Vevey.

Une installation à découvrir ci-dessous sous la caméra d’Olivier Badoux