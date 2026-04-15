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Une nouvelle directrice pour Verticalp Vallée du Trient SA

La société Verticalp Vallée du Trient SA tient sa nouvelle directrice.

Valérie Paul était auparavant responsable d’exploitation pour la Compagnie du Mont-Blanc à Chamonix. Elle reprendra en mai le flambeau de l’ancien directeur, Gianluca Lepori.

Les premières semaines de collaboration avec la nouvelle directrice seront déjà marquées par la préparation de la saison d’été, avec notamment l’ouverture de VerticAlp à Emosson prévue le 30 mai et du site de la Creusaz le 6 juin, annonce le conseil d’administration de la société dans un communiqué.