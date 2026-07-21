RC - Dernières infos

Une nouvelle directrice pour La Maison de Terre des hommes

La Maison de Terre des hommes Valais à Massongex ouvre un nouveau chapitre de son histoire, avec la nomination de sa nouvelle directrice, Ivana Goretta.

Elle prendra ses fonctions au 1er octobre, à la suite de Grégory Rausis, qui après 16 années de service a décidé de quitter La Maison. Le Conseil de fondation a porté son choix sur Ivana Goretta qui possède une solide expérience dans le domaine humanitaire. Elle aura à cœur de poursuivre les missions de Terre des hommes Valais et d’assurer la pérennité de La Maison.