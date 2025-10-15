RC - Dernières infos

Une nouvelle direction pour le Parc naturel régional de la Vallée du Trient

Le Parc naturel régional de la Vallée du Trient annonce une nouvelle direction duale composée d’Héline Premand et d’Adrien Favre, qui succèdent à Luc Pignat, directeur depuis la création du Parc.

Issus de l’équipe actuelle, ils assureront également la gouvernance opérationnelle de Vallée du Trient Tourisme et de l’Action socioculturelle de la vallée. Responsable de l’axe « Économie durable », Héline Premand mettra son expérience dans le tourisme et la valorisation des ressources locales au service du territoire. Adrien Favre, en charge de l’axe « Biodiversité et paysage », apportera ses compétences en gestion environnementale et en conservation du patrimoine naturel.

La nouvelle direction aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre du projet de Parc naturel régional et de consolider les synergies entre les acteurs locaux, les habitants et les visiteurs.