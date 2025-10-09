RC - Dernières infos

Une nouvelle commission, un règlement, … le conseil général de Vionnaz poursuit sa croissance

Pour la quatrième fois de sa jeune histoire, le conseil général de Vionnaz siégeait. Mercredi soir, le parlement communal a accepté son règlement interne et un postulat demandant un chemin d’accès à l’école sécurisé pour les écoliers.

Lors de la quatrième réunion de son histoire, le jeune conseil général de Vionnaz s’est doté d’un règlement interne, remanié de quelques amendements. En plus de l’approbation de ses statuts, le plénum vionnéroud s’est doté d’une commission « Formation, culture, loisirs et sport », au sein de laquelle siègeront cinq conseillers généraux, dont l’élu du Mouvement Villageois Samy Burion, qui sera accompagné de quatre commissaires.

Pour le politicien et également président du FC Vionnaz, il s’agira d’être sollicité et d’être une force de proposition. Samy Burion.

A l’ordre du jour également, deux postulats ont été ratifiés par les conseiller généraux siégeant à la salle des Fontanies. Le premier sur la réouverture de la route de la « Rasse Vieille », qui relie le village de la Jorette à la plaine, et le second sur la mobilité aux abords du centre scolaire. La signataire, l’élue de la Liste Citoyenne Cindy Pot relève des dangers pour les écoliers empruntant ce chemin.

Pour ceux deux postulats, le conseil communal de Vionnaz devra rendre sa réponse ultérieurement.

Guillaume Abbey