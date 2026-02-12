RC - Dernières infos

Une nouvelle CCT pour les travailleurs de la construction en Valais

Une nouvelle convention collective cantonale du secteur principal de la construction a été signée en Valais pour une durée de six ans. Elle fait suite à la conclusion de la convention nationale fin 2025 et est entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

L’accord introduit une indemnité de chantier et de pause versée progressivement : de 10 CHF en 2026 à 15 CHF dès 2028 par jour et par travailleur. Les apprentis sont exclus de cette indemnité mais bénéficient d’un temps de pause rémunéré. L’accord confirme également des mesures importantes en matière de flexibilité du temps de travail, de protection de la santé (notamment en cas de canicule) et de couverture maladie.