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Une nouvelle association culturelle veut faire bouger le Pays-d’Enhaut

Favoriser les rencontres, soutenir la création artistique et faire émerger de nouveaux projets culturels : voilà l’ambition de l’association « À l’Égart ». Créée fin 2025 aux Moulins, elle souhaite offrir un espace d’échange ouvert aux habitantes et habitants de la région, tout en développant des initiatives originales loin des grands centres urbains.

Née à la fin de l’année dernière, l’association « À l’Égart » entend contribuer au dynamisme culturel du Pays-d’Enhaut. Son objectif : accompagner des projets créatifs, favoriser les échanges entre les habitants et proposer des espaces de rencontre autour de la culture, du bien-être et de la vie locale.

Basée aux Moulins, l’association souhaite notamment mettre en valeur les initiatives portées par les acteurs de la région, tout en offrant une place à des projets venus d’ailleurs. Pour ses membres, la culture représente avant tout un moyen de créer du lien et de renforcer les échanges au sein du territoire.

L’association organise ce samedi une première journée de rencontres. L’occasion de dévoiler plusieurs projets en cours de développement au public et de réunir différents acteurs culturels de la région.

Entretien avec Laure Gadrat, secrétaire du comité de l’association À l’Égart :

Un podcast pour raconter les parcours de vie Parmi les projets soutenus par l’association figure la création d’un podcast porté par Seb et Laurette. L’idée est de donner la parole à des personnes aux parcours de vie variés, afin de partager leurs expériences, leurs réflexions et leurs histoires personnelles. Pour l’association, ce type de projet illustre parfaitement sa volonté de favoriser les rencontres et les échanges à travers des formats accessibles au plus grand nombre. Laure Gadrat :

/JGA