Une légende américaine du Street Art à Martigny

Charles Hargrove alias « Kool Koor » livrera une performance unique samedi à la Fondation Gianadda à Martigny.

Né à New-York en 1963, il est considéré comme l’une des figures emblématiques de la scène graffiti new-yorkaise. Amis des célèbres Jean-Michel Basquiat et Keith Haring, Kool Koor a su amener son art de la rue dans les galeries et autres musées du monde entier. Vivant aujourd’hui entre la Tanzanie et Bruxelles, Kool Koor a décidé de faire un petit détour par la Suisse pour notre plus grand bonheur.

