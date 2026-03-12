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Une Lausannoise remporte le concours de l’affiche du Festival des artistes de rue de Vevey

La 32ᵉ édition du Festival international des artistes de rue de Vevey se dévoile déjà un peu. L’affiche officielle de l’événement, qui aura lieu du 14 au 16 août 2026, a été choisie parmi un nombre record de créations. Elle est signée par une Lausannoise de 17 ans.

Le Festival international des artistes de rue de Vevey a désigné l’affiche de son édition 2026. Le jury, composé d’une douzaine de membres du comité, s’est réuni lundi pour sélectionner le visuel qui accompagnera la 32ᵉ édition de la manifestation, prévue du 14 au 16 août.

Au total, 124 propositions ont été envoyées depuis novembre par des artistes du monde entier, principalement de Suisse, de France et de Belgique. Un record qui confirme la notoriété croissante du festival.

Après plusieurs tours de sélection organisés au restaurant Les Négociants à Vevey, les membres du jury ont finalement choisi la création de Gabriela Rodriguez, une Lausannoise de 17 ans. Son affiche évoque une ambiance chaleureuse de coucher de soleil sur la vieille ville et met en valeur l’atmosphère festive de la place Scanavin, l’un des cœurs du festival.

Comme chaque année, ce visuel servira de fil conducteur à la communication de l’événement : affiches dans la ville, t-shirts des bénévoles et produits dérivés.

/JGA