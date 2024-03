RC - Dernières infos

Une journée pour découvrir le monde des scouts à Montreux

Les scouts de Montreux organisent une journée de découverte sur les bords du lac ce samedi. Plusieurs activités sont prévues, dont une course de caisses à savon.

Au programme : plusieurs stands et activités, dont une course de caisses à savons, ou encore des ateliers de bricolage ainsi que du secourisme. Une manière d’attirer et de recruter des jeunes entre 6 et 16 ans, mais aussi de casser cette image de « vendeurs de cookies », selon la cheffe de la brigade de Montreux, Irina Champier.

Toutes les informations sur cette journée gratuite se trouvent sur le site internet des scouts de la section montreusienne.