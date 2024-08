RC - Dernières infos

Une journée en rose : un joli succès pour la Montheysanne

Joli succès pour la douzième édition de La Montheysanne organisée par l’association éponyme. Près de 2000 femmes ont participé dimanche à cette course de solidarité en soutien aux femmes atteintes du cancer.

Monthey a vibré dimanche au rythme de la douzième édition de La Montheysanne au stade du Verney. Malgré une météo maussade, près de 2000 femmes ont participé à cet événement solidaire, parcourant des distances allant de 500 mètres à 10 kilomètres. La course, plus qu’une simple compétition, a permis de lever des fonds pour soutenir les femmes atteintes par le cancer. La municipale montheysanne Aferdita Bogiqi était de la partie pour donner le coup d’envoi de la course des cinq kilomètres. Au micro de Julie Gay, elle a témoigné l’importance de la tenue de cet événement pour la commune. Aferdita Bogiqi :

Nouvellement élue à la présidence du Parlement valaisan, Muriel Favre-Torelloz a également pris part à l’événement. Celle qui est aussi présidente de Vérossaz a souligné que, bien plus que le résultat sportif, c’est l’objectif de solidarité qui prime :

Le public, enthousiaste, a accompagné les participantes tout au long du parcours, avant de se retrouver dans le village de La Montheysanne pour des moments de partage et de détente.