Une Jongnyssoise se retrouve bloquée à Abou Dhabi avec sa famille

L’attaque des Etats-Unis en Iran entraîne des répercussions pour les personnes en vacances au Moyen-Orient. Selon le Département fédéral des affaires étrangères, plus de 4’000 touristes helvètes sont coincés au Moyen-Orient.

Parmi eux, Stéphanie Roth, habitante de Jongny, qui n’a pas pu rentrer de ses vacances en famille à Abou Dhabi, dans les Emirats arabes unis. Alors qu’elle se trouvait avec son mari et sa famille à l’aéroport, une alarme a retenti et ils ont dû regagner leur hôtel. Pour l’heure, le programme c’est d’attendre de trouver une solution pour rentrer. Stéphanie Roth.

Partie en vacances avec sa fille, Stéphanie Roth chercher à la préserver:

Plus de 4’000 touristes suisses sont bloqués dans la région du Moyen-Orient. Le Département fédéral des affaires étrangères travaille avec Swiss pour préparer des solutions de rapatriement. Plus de 1000 personnes ont contacté la helpline mise en place par le DFAE depuis l’embrasement de la situation au Moyen-Orient samedi.

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a exprimé les condoléances du gouvernement auprès des victimes des frappes et contre-frappes survenues dans la région. Le Tessinois a dit craindre une situation similaire à celle en Irak il y a trente ans.

L’attaque menée conjointement avec Israël dans la nuit de samedi à dimanche a abouti à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. L’Iran a répliqué en menant des frappes sur la plupart des monarchies du Golfe, faisant craindre un conflit d’envergure dans la région.

