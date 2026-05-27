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Une initiative populaire veut sauver les abeilles, papillons et coléoptères menacés d’extinction

Les abeilles et les pollinisateurs sont en grave danger d’extinction et doivent être sauvés, selon les organisations apicoles suisses. Pour répondre en urgence au déclin de ces insectes, une large alliance d’organisations, menée par la Société romande d’apiculture et la Fondation Future 3, qui promeut une agriculture respectueuse de la santé, a lancé mardi dernier à Berne une nouvelle initiative populaire.

Le texte exige que la Confédération et les cantons prennent des mesures en faveur des butineuses. La protection des prairies fleuries, la réduction de l’usage des pesticides et de la pollution lumineuse font partie des solutions suggérées dans l’immédiat. Aujourd’hui, près de la moitié des 600 espèces d’abeilles sauvages sont menacées de disparition tandis que le nombre de papillons, coléoptères, guêpes, bourdons et mouches (biomasse) a diminué de ¾ dans certaines régions. Concrètement, 80 % des plantes à fleurs dépendent des insectes pollinisateurs pour produire des fruits. En effet, ces petits travailleurs réalisent un « travail naturel équivalant à 479 millions de francs par an, qui est, à terme, mis en péril », alerte l’argumentaire.

Manque de volonté politique à Berne

Pour l’initiant entomologiste et ancien sous-directeur de l’Office fédéral de l’environnement Willy Geiger, les réponses politiques ne sont pas à la hauteur d’une situation dramatique qui menace les récoltes agricoles. « Cinq motions sur ce thème ont été récemment approuvées au parlement fédéral. Pourtant rien ne bouge. Dans le plan d’action de la Confédération, seuls 217’000 francs par an sont alloués à la sauvegarde des insectes. Ce n’est clairement pas à la hauteur d’une crise majeure. »

La moitié des 600 espèces d’abeilles sauvages sont menacées de disparition. Crédit : cca-abeille.ch/

Rassembler pour mieux agir

Parasites (Varroa destructor), frelon asiatique, changement climatique, fauche excessive ou encore usage de biocides, les raisons de la décimation des abeilles sont multiples. Si l’initiative a pour vocation d’éveiller les consciences aux enjeux du déclin des invertébrés, le projet cherche à éviter de stigmatiser les acteurs économiques. « Le texte veut inscrire la protection des pollinisateurs dans la Constitution sans définir de restrictions inflexibles. Nous avons besoin de rassembler les agriculteurs, les particuliers et les institutions publiques comme les CFF pour sauver les abeilles », rassure Willy Geiger. Pour les faîtières apicoles suisse, l’entreprise ferroviaire, deuxième propriétaire foncier du pays, a un grand rôle à jouer en favorisant les biotopes au bord des rails ainsi que le long des talus routiers.

Les abeilles, un pont entre l’humain et le monde sauvage

Au centre de compétences en apiculture de Vollèges, Jean-Baptiste Moulin accueille ce texte avec enthousiasme. Celui qui coordonne la formation, la recherche et la sensibilisation du grand public aux activités apicoles est un éminent défenseur de ces petites ouvrières. « L’initiative représente un espoir pour les apiculteurs qui constatent au quotidien l’effondrement des espèces, même dans nos vallées valaisannes. Si le bourdonnement de ces butineuses s’éteint, la diversité florale de nos alpages s’amenuira et nos fromages à raclette perdront toute leur saveur », s’inquiète-t-il.

Les apiculteurs initiants ont 18 mois pour récolter 100’000 signatures. En 2012, ils avaient déjà déposé une pétition pour sauver les abeilles avec 165’000 signatures.

Antoni Da Campo