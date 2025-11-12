RC - Dernières infos

« Une fondue se mange d’abord avec les yeux » – Julian Pulpon, participant au Mondial de Fondue

Plus de 12’000 personnes sont attendues à Tartegnin dans le district de Nyon ce week-end, pour le Mondial de Fondue. Parmi elles, trois participants porteront les couleurs des Alpes vaudoises. Rencontre.

Après les Championnats du monde de la raclette à Morgins à la fin du mois d’octobre, place ce week-end au Mondial de Fondue sur La Côte. Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre, Tartegnin, petit village viticole de 250 âmes proches de Nyon, accueillera près de 12’000 personnes pour cette cinquième édition. L’occasion de fêter les dix ans de cette manifestation bisannuelle.

Deux Français porte-drapeaux du Chablais …

Bien que ce Mondial ne se déroule pas dans nos contrées, mais dans la région nyonnaise, le Chablais sera bien de la partie. Et plutôt deux, voire trois fois qu’une. Un binôme composé de deux collègues officiant au Refuge de Solalex, sur la commune de Bex prendra part à cette compétition. Louis Reymann, originaire de Châtel en Haute-Savoie fera équipe avec celui qui partage les caquelons habituellement dans leur cuisine des Alpes vaudoises, Julian Pulpon, Français lui aussi, mais du Sud. « Même si on n’est pas du pays, pouvoir s’approprier un plat et représenter un établissement, un produit, une région, c’est hyper enrichissant ».

Les coéquipiers pourront compter sur un soutien de poids, puisque leur patronne, Joëlle Deburaux, gérante du Refuge de Solalex et de l’hôtel Miroir d’Argentine, fera le déplacement. Par le passé, elle et son mari, Martin, ont pris part à deux Mondiaux de Fondue, en 2019 et en 2023, atteignant les finales, et sont revenus de La Côte avec un diplôme d’or, témoin de leur présence en finale. « Je leur (ndlr. à Julian et Louis) laisse la place et j’ai confiance en eux. Je les sens quand même tendus, c’est normal, c’est un concours. Mais ils sont motivés et visent au moins la finale », dit-elle avec fierté.

… et un Damounais représentera le Pays-d’Enhaut

Le Pays d’Enhaut sera sur la ligne de départ également, puisque le fromager de la Ferme de la Sciaz à la Lécherette, au pied des Monts-Chevreuils, Fabrice Isoz, fera le voyage vers Tartegnin pour la seconde fois, avec les leçons du passé bien en tête, lui qui avait laissé son caquelon trop longtemps sans surveillance. Pour celui qui produit du fromage, mais aussi son propre mélange à fondue, la difficulté sera d’autant plus grande qu’il faudra respecter un règlement strict. Sous peine d’être exclus du concours, les participants devront impérativement proposer au moins 50% de Gruyère AOP dans les mélanges. « Je vais devoir supprimer le fromage d’alpage que je mets habituellement dans ma recette, et le remplacer par du Gruyère. Mais ça ne va rien changer, tant que le goût final est garanti », se rassure Fabrice Isoz. Dans le district de Nyon, le Damounais sera accompagné de son papa, fromager également, et d’un ami.

Le producteur à la ferme de la Sciaz à la Lécherette et le duo de cuisiniers de Solalex seront engagés en catégorie professionnelle, réservée aux actifs de la branche. L’autre catégorie, amateure, est ouverte à madame et monsieur tout le monde.

Reportage

Guillaume Abbey