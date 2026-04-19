RC - Dernières infos

Une ferme part en flammes à Corsier-sur-Vevey

Vendredi, un incendie s’est déclaré dans une ferme rénovée à Corsier-sur-Vevey. Le bâtiment a été entièrement détruit. Les habitants ont été évacués. Deux personnes ont été incommodées par la fumée. Des investigations sont en cours pour déterminer l’origine du sinistre.

Vendredi 18h20, la Centrale vaudoise de police (CVP) était informée d’un incendie dans une ferme rénovée comportant trois appartements, sise sur la commune de Corsier-sur-Vevey.

Les secours sont rapidement intervenus et ont pu contenir le feu. Le sinistre n’a finalement pu être maîtrisé totalement que le lendemain, dans la matinée. Le bâtiment a été entièrement détruit. Les habitants ont été évacués et ont trouvé à se reloger. Deux personnes ont été légèrement incommodés par les fumées ; l’une a pu être examinée sur place par le personnel sanitaire et la seconde a été transportée en ambulance à l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz. Elle a pu quitter l’établissement le soir-même. Pour des raisons de sécurité et afin de faciliter le travail des intervenants, la route cantonale a été fermée entre le Giratoire de la Chaux et Châtel-St-Denis. La circulation n’a pu être rétablie que durant la soirée du samedi.

Les causes du sinistre ne sont pour l’instant pas connues. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie.

Cet incendie a nécessité l’engagement du corps des pompiers de Châtel-St-Denis et du SDIS Riviera avec l’appui du SPSL, de deux ambulances ASR, d’une ambulance ASF, du Détachement post-médical avancé (DPMA), de l’Equipe de soutien d’urgence (ESU), de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), des autorités communales, ainsi que de plusieurs patrouilles de la Police Riviera (ASR) et de la gendarmerie.