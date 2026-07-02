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Une femelle Bouvier Bernois championne du monde

Perfect Mate de Marais de Champagne, une femelle Bouvier Bernois de 9 ans, est championne du monde de sa race dans la catégorie vétéran.

La chienne prenait part à son dernier concours avec sa propriétaire, Sandrine Boiteux, qui possède deux autres Bouvier bernois. Rencontre avec la Chorgue et de ses trois chiens:

© Sandrine Boiteux