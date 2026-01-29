RC - Dernières infos

Une faîtière officielle pour défendre les intérêts des brasseries vaudoises

Le monde vaudois de la bière se regroupe sous une faîtière officielle: l’Association des Brasseries Vaudoises (ABV).

Son président, le Bellerin Michaël Dupertuis indique ce jeudi dans un communiqué que cette fédération sera là pour défendre un métier, un savoir-faire et un terroir. Cela permettra aussi d’ouvrir le dialogue avec l’Etat pour promouvoir la bière artisanale vaudoise. Des objectifs ont été inscrits dans les statuts de l’association, notamment la valorisation des métiers de la bière, mais aussi l’accès équitable au marché pour les brasseries vaudoises. La promotion des produits issus des brasseries locales fait également partie des missions de l’ABV.

A noter encore qu’actuellement, la faîtière vaudoise de la bière compte une vingtaine de brasseries professionnelles du canton.