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Une explosion s’est produite ce matin à Monthey

Une explosion s’est produite vers 10h05 ce matin à Monthey. La cause est pour l’heure inconnue mais aucun blessé n’a été signalé.

Une partie des habitants de la rue des Saphirs, de la rue de Venise et de l’avenue de France est actuellement privé d’électricité. Les travaux de réparation sont en cours et il n’y a pas de danger pour la population. La commune de Monthey communiquera des informations dès qu’elle les obtiendra.