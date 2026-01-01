RC - Dernières infos

Une explosion fait plusieurs dizaines de morts le jour de l’an dans un bar de Crans-Montana

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS). Selon les médias régionaux, le bilan pourrait être très lourd. Les causes du drame ne sont pas connues dans l’immédiat, la piste de l’incendie involontaire est pour le moment privilégiée a indiqué la police cantonale.

Un « événement grave » s’est produit dans le bar vers 01h30, a indiqué la police dans un communiqué publié peu après 08h00. « Plusieurs personnes ont perdu la vie et d’autres ont été blessées ».

Un peu plus tôt, un porte-parole de la police, Gaëtan Lathion, avait parlé d’une explosion d’origine inconnue. Sur leurs sites internet, le Nouvelliste et Rhône FM font état d' »une quarantaine de morts » et au moins 100 blessés graves. Selon plusieurs sources — le conditionnel reste de mise — la manipulation d’engins pyrotechniques pourrait être à l’origine du drame.

Crédit : @MajeStyle_Telos sur X

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes dans l’établissement au moment du drame, indique la police dans son communiqué. Un important dispositif a été en place.

Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. L’intervention est toujours en cours, précise le communiqué. Le secteur est totalement interdit d’accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.

Selon la RTS, les hôpitaux romands sont mobilisés par de grands brûlés. Les professionnels de la santé lancent un appel à la population: « faites preuve de solidarité en évitant des activités à risque en ce 1er janvier ».

La police tiendra une conférence de presse à 10h00 à Lens. Une Helpline est mise en service pour les familles 084 811 21 17.

Développement suit.

ATS