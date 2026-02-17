RC - Dernières infos

Une entreprise d’Aigle pièce maîtresse du dernier lancement spatial européen

Le décollage de la fusée Ariane 6 jeudi dernier depuis la Guyane française a aussi mis en lumière un savoir-faire chablaisien. À Aigle, APCO Technologies SA a fabriqué des pièces essentielles des boosters, des composants de haute précision dont dépend la réussite de la mission.

Mais concrètement, à quoi servent ces équipements conçus à Aigle et quel rôle jouent-ils au moment du décollage ? Le directeur de la division spatiale d’ApcoTechnologie, Didier Manzoni, nous apporte quelques éléments de réponse :

Dans un domaine où l’erreur n’a pas sa place, Didier Manzoni est revenu sur le processus qui doit permettre d’assurer la plus grande fiabilités des pièces fabriquées.

La société basée à Aigle fait donc partie des partenaires importants pour le programme Ariane 6. Un programme qui prévoit près de 10 lancés par an.

/LT