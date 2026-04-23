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Une enquête pour dessiner les bibliothèques de demain en Valais

Une vaste enquête sur les besoins et pratiques des usagers des bibliothèques valaisannes a été menée par BiblioValais. 11’000 personnes ont participé permettant aux bibliothèques de mieux appréhender les défis futurs.

Imaginer la bibliothèque de demain et comment l’adapter au mieux aux besoins de la population. Grâce à l’enquête pilotée par BiblioValais, l’association faîtière des bibliothèques, et soutenue par le canton du Valais et la médiathèque Valais, il est désormais possible de connaître les habitudes, les profils et les attentes des utilisateurs. Les résultats de l’étude ont été présentés ce jeudi. 11’000 personnes ont répondu aux diverses questions proposées. Cette forte participation permet d’avoir un panel très représentatif des différentes utilisations et permet aux bibliothèques de connaître les directions à prendre pour continuer au mieux à accompagner le public comme l’explique Alain Dubois, chef du service de la culture du canton du Valais.

L’enquête a montré que la population place une grande confiance dans les informations qu’elle peut trouver dans les bibliothèques malgré la concurrence du numérique et de l’intelligence artificielle. Elles doivent toutefois continuer à renforcer l’accessibilité à tous les publics. Alain Dubois nous présente sa bibliothèque de demain.

MV