RC - Dernières infos

Une école et une crèche toutes neuves pour Saint-Maurice

St-Maurice a inauguré l’agrandissement de son école et de sa crèche vendredi passé. Les futurs travaux de la petite enfance devraient être la construction d’une nurserie.

Saint-Maurice a inauguré vendredi l’agrandissement de sa crèche, de son Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) ainsi que du groupe scolaire II.

L’école a également pu être mise aux normes parasismiques et le coût total se monte à 7,3 millions de francs. Les travaux concernant la crèche et l’UAPE s’élèvent, eux, à 1,5 million. Les deux chantiers ont été menés en parallèle entre 2024 et 2025, selon un calendrier serré. En effet, la commune agaunoise n’avait prévu de déplacer les élèves dans des containers provisoires que durant une seule année scolaire.

Xavier Lavanchy, président de St-Maurice :

La commune agaunoise souhaite désormais compléter son offre d’accueil de la petite enfance en construisant une nurserie. On retrouve Xavier Lavanchy :