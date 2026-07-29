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Une école de l’asthme pour apprendre aux parents et aux enfants à gérer la maladie

Le Centre pédiatrique pluridisciplinaire du Chablais valaisan propose des « écoles de l’asthme » pour apprendre aux enfants à gérer leur maladie et aux parents à les soutenir comme il se doit.

Apprendre à respirer.

C’est l’idée du Centre pédiatrique pluridisciplinaire du Chablais valaisan qui propose plusieurs fois par année une école de l’asthme. Il s’agit de cours dispensés durant deux après-midis, destinés aux parents et aux enfants, sur la gestion de cette maladie chronique. Traitements possibles, explication des symptômes ou moyens de pratiquer du sport : tous les thèmes et questions sont abordés lors de cet atelier. Les enfants reviennent parfois suivre ces cours quelques années après une première session, comme l’explique Sandra Roch, pédiatre à Monthey et à Vouvry et organisatrice de l’école de l’asthme :

La prochaine session se tiendra en septembre. Toutes les informations et inscriptions se trouvent sur le site internet du Centre pédiatrique. L’Hôpital Riviera-Chablais et l’Hôpital des enfants à Lausanne proposent également des écoles de l’asthme.