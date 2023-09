RC - Dernières infos

Une deuxième édition réussie pour le Festival d’Impro de Monthey

La deuxième édition du Festival d’Impro de Monthey s’est terminée samedi soir sur un bilan réjouissant.

Durant 3 jours, plus de 250 personnes se sont déplacées au P’tit Théâtre de la Vièze « avec une soirée de vendredi de haute voltige, tant sur les prestations sur scène que l’affluence dans les gradins » soulignent les organisateurs du collectif APOI, pour Au Pire On Improvise. Ils notent également que l’initiation à l’improvisation théâtrale du samedi, mise en place pour la première fois, a bien fonctionné. Elle a été suivie par une dizaine de participants. Le collectif APOI confirme d’ores et déjà une troisième édition en septembre 2024.