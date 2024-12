RC - Dernières infos

Une déchetterie à plus d’un million de francs pour Rennaz en 2026

Rennaz veut se doter d’une déchetterie. Un projet a été mis à l’enquête récemment et comprend aussi le futur bâtiment de la voirie. Coût de l’investissement : entre 1 et 1,5 million de francs.

Mis à l’enquête au mois de novembre, la déchetterie et les futurs locaux de la voirie devraient s’implanter aux abords de la caserne du SDIS du Haut-Lac, à proximité de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Actuellement pour sa gestion des déchets, la commune ne dispose que d’un éco-point pour l’aluminium, le PET et le papier, et organise des journées de débarras pour les « encombrants » quatre fois par an. « Minimaliste et d’un autre temps, ce dispositif ne répond plus aux attentes des habitants », reconnait Gérald Dumusc, municipal chargé de la voirie.

Avec ce projet mis à l’enquête, Rennaz ferait d’une pierre deux coups : en plus de locaux neufs et fonctionnels, la commune optimise l’espace qu’elle consacre aux infrastructures d’utilité publique. Gérald Dumusc.

Rennaz investira entre 1 et 1,5 million de francs. D’une durée d’une année, le chantier pourrait débuter en mai prochain.

Guillaume Abbey