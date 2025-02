RC - Dernières infos

Une décennie d’engagement : l’association valaisanne « Les Anges d’Angeline » souffle ses 10 bougies en 2025

2025 marque le 10ème anniversaire de l’association « les Anges d’Angeline ». En une décennie, la structure valaisanne qui œuvre pour les enfants touchés par le cancer a pu venir en aide à plus d’une centaine de familles.

La journée mondiale du cancer chez l’enfant se vivra pour la 23ème fois ce samedi 15 février. L’année 2025 marque aussi le 10ème anniversaire de l’association « Les Anges d’Angeline ». Fondée en 2014 à Saxon par la famille d’Angeline Vouilloz, emportée par un ostéosarcome, elle œuvre depuis en faveur des enfants touchés par la maladie.

En une décennie, l’entité valaisanne a pu apporter son aide à plus d’une centaine de familles pour un montant d’un peu plus d’un million de francs. Cela au travers de plusieurs moyens. Co-fondatrice de l’association et sœur d’Angeline, Déborah Vouilloz nous en détaille l’un d’entre eux.

Dans un contexte délicat et sensible, la question financière reste un sujet tabou, mais constitue néanmoins un enjeu majeur dans la vie des familles concernées. Déborah Vouilloz.

L’association « les Anges d’Angeline » compte bien poursuivre son action, son activité reposant sur la solidarité et les dons. Pour célébrer son jubilé, elle organisera le 12 décembre prochain, une soirée de gala au CERM de Martigny.

Réécoutez l’entretien complet avec Déborah Vouilloz, co-fondatrice de l’association « Les Anges d’Angeline » :

Ludovic Turin