Une course d’énigmes à travers le Chablais pour fêter les vingt ans de l’AMC la Poya

L’Auto-moto club de la Poya célèbre cette année les vingt de la fusion entre les sociétés de Vérossaz et de Massongex. Et pour fêter cet anniversaire, l’association organise un Enigmoto…

Il y a vingt ans naissait l’Auto-moto club de la Poya…

Résultat de la fusion des deux clubs de Massongex et Vérossaz. Et pour fêter cet anniversaire, l’association a décidé d’organiser une sorte de course d’orientation à partir d’engins motorisés dans tout le Chablais, à l’aide d’énigmes à résoudre, l’Enig’moto. Un concept inédit ouvert à tout le monde et qui se tiendra le 21 septembre prochain. Les inscriptions doivent se faire cet été. Chaque engin motorisé correspond à une équipe et les motos et les voitures possèdent chacune leur catégorie.

Jean-Louis Lagoute, responsable de la manifestation:

On retrouve Jean-Louis Lagoute:

Les trois premiers de chaque catégorie seront primés. L’application de l’Enig’moto accorde des points en fonction du temps, des réponses aux énigmes et des localisations trouvées. Le 22 septembre, l’AMC La Poya organise une deuxième journée de fête pour son anniversaire au lendemain de l’Enig’moto.