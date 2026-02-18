RC - Dernières infos

Une cinquième grainothèque pour le Parc naturel régional de la vallée du Trient

Le Parc naturel régional inaugure sa cinquième grainothèque et annonce que toutes celles du Bas-Valais travaillent désormais en réseau.

Le Parc naturel régional de la vallée du Trient inaugure le 5 mars sa cinquième grainothèque.

A Salvan, la bibliothèque communale proposera aux habitants des graines pour leur potager. L’objectif est de permettre aux citoyens de se procurer en semis de la région et adaptés au climat de la vallée.. Quatre autres grainothèques existent dans le parc : à Martigny-Bourg, à Finhaut, à Trient et à Saint-Maurice. Adrien Favre, codirecteur du Parc naturel régional explique que le but est également d’aider les gens à récolter les graines en automne pour fournir à nouveau les stocks des grainothèques :

Toutes les grainothèques du Bas-Valais travaillent désormais en réseau, afin d’échanger astuces et graines. On retrouve Adrien Favre :