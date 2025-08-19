RC - Dernières infos

Une chauve-souris discrète et vulnérable a été observée dans le Chablais

Vous le savez peut-être, mais le Chablais abrite de nombreuses espèces de chauve-souris.

L’association Réseau chauve-souris Valais a eu toutefois la surprise de découvrir des Murins de Bechstein dans une cheminée à Vouvry ; il s’agit d’une espèce forestière plutôt rare. La biologiste et responsable valaisanne pour les chauves-souris, Anouk Lettman, l’explique au micro de Valérie Favre :

Le rendez-vous est donc donné pour cette nuit des chauves-souris le 29 août.

A savoir encore qu’une cinquantaine de nichoirs seront posés dans les forêts chablaisiennes pour aider le Murin de Bechstein à s’établir dans la région.