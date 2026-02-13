RC - Dernières infos

Une Chablaisienne participe à la première fashion week de Suisse

La première Fashion week de Suisse commence jeudi à Zurich et une Chablaisienne sera de la partie : Joanie Mudry-Ecuyer, alias Coco Creation, présentera une collection inédite en collaboration pour les bijoux avec la marque fribourgeoise Unique Eden Eco Jewelry.

Installée au Sepey, dans un chalet quelque peu isolé de la civilisation, la styliste a ouvert ses portes à Radio Chablais à quelques jours du défilé.

Le défilé est prévu jeudi à Zurich, suivi d’un pop-up le lendemain. Toutes les créations seront ensuite à retrouver sur la page Instagram Coco Creation ou sur son site internet.

Découvrez notre reportage vidéo :