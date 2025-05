RC - Dernières infos

Une campagne pour venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles

Les victimes d’agressions sexuelles doivent connaître les ressources mises à leur disposition. C’est dans ce but qu’une nouvelle campagne de sensibilisation est menée par les hôpitaux genevois, valaisans et vaudois.

Une nouvelle campagne d’information concernant la prise en charge des victimes d’agressions sexuelles est lancée. Elle est portée par les hôpitaux publics des cantons de Genève, Valais et Vaud. Son objectif : faire davantage connaître la prise en charge spécialisée et confidentielle qu’offrent ces établissements. Les trois cantons ont uni leurs forces afin de mieux faire connaître au public les ressources qui sont à disposition. Cette action souligne aussi la volonté politique d’encourager les victimes. Rebecca Ruiz, cheffe du Département vaudois de la santé et de l’action sociale.

Cette campagne de sensibilisation s’adresse évidemment aux femmes, qui demeurent les principales victimes d’agressions sexuelles, mais elle tient également à ne pas oublier les minorités. Mathias Reynard, chef du Département valaisan de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Notez que la campagne qui a pour message central même si sera déployée essentiellement l’été jusqu’en 2027.

MV