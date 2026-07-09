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Une campagne pour promouvoir l’inclusion professionnelle en Valais

La HES-SO Valais Wallis, en collaboration avec la FOVAHM a lancé une campagne de promotion pour favoriser l’inclusion professionnelle. Une manière d’intégrer davantage les personnes avec une déficience intellectuelle au sein de notre société.

Promouvoir l’inclusion au sein même des entreprises : voilà l’objectif d’une campagne lancée par la HES-SO Valais-Wallis, en collaboration avec la FOVAHM. Pour la fondation qui contribue déjà depuis plusieurs années à placer des travailleurs avec une déficience intellectuelle en Valais, cette campagne – marquée par 4 vidéos différentes – c’est l’occasion de continuer leur mission et de convaincre d’autres entreprises du bien-fondé de l’inclusion dans le milieu professionnel. Sébastien Maccaud, responsable du secteur socio-professionnel à la FOVAHM.

Eline De Gaspari est responsable de filière et professeure à la HES-SO Valais Wallis pour l’école de travail social. Elle revient sur la genèse de ce projet.

Cette campagne comporte 4 vidéos, avec des témoignages de travailleurs qui bénéficient de ces accompagnements spécifiques. On retrouve Sébastien Maccaud.

Toutes les vidéos sont à retrouver sur le site internet de la HES-SO Valais Wallis.

Si la FOVAHM accueille quotidiennement environ 400 bénéficiaires dans ses ateliers, une petite centaine d’entre eux travaille directement dans les entreprises, au sein d’ateliers intégrés, encadrés par des éducateurs et maîtres socio-professionnels.