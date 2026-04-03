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Une bagarre à Sion fait deux blessés

Jeudi, une altercation a eu lieu à la gare de Sion. Deux personnes ont été blessées puis hospitalisées.

Jeudi, durant le trajet en train d’Ardon à Sion, une échauffourée a eu lieu entre plusieurs personnes puis vers 17h15, à la gare de Sion, une altercation, vraisemblablement avec usage d’un ciseau, a suivi. Deux jeunes hommes, un ressortissant portugais âgé de 19 ans ainsi qu’un ressortissant de Guinée-Bissau de 15 ans, ont été transportées à l’hôpital de Sion en ambulances.

Trois auteurs prévenus se sont enfuis. Le dispositif immédiatement mis en place par la police cantonale, a permis leur arrestation. Ils ont été auditionnés avant d’être écroués. Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction.

A ce stade de la procédure, la police rappelle le principe de présomption d’innocence.