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Une 14ème édition au goût de succès pour le Festival au Pays des enfants

Clap de fin pour le Festival au Pays des enfants de Château d’Oex. Après 5 jours d’animations et de spectacles, les organisateurs annoncent une fréquentation en hausse pour cette 14ème édition.

Le rideau est tombé ce dimanche sur le Festival au Pays des enfants… Après 5 jours de festivités à Château d’Oex, l’heure est au bilan pour les organisateurs du festival dédié aux enfants. Et cette 14ème édition a de quoi réjouir le comité, avec une fréquentation en hausse. La météo un peu plus capricieuse du dernier jour n’a pas eu d’incidence sur le bon déroulement de la fête. Si le comité a passablement évolué ces dernières années, l’envie de perpétuer le festival est toujours bien présente et le succès de cette année est un bon signal. Ces 5 jours de fête représentent un travail important pour les organisateurs mais pour Gabriel Mottier, président du comité d’organisation du festival, voir le sourire des enfants et leur apporter ce bonheur en vaut le jeu.

Les Festival peut aussi compter sur l’engagement d’environ 150 bénévoles ainsi que le soutien des habitants de la région et de différents partenaires, essentiel au bon déroulement des événements.

MV