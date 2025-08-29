RC - Dernières infos

Un week-end sportif pour célébrer les 60 ans du club de marche de Monthey

Le club de marche de Monthey fête cette année ses 60 ans. Pour marquer le coup, il organise un week-end sportif. La marche sur piste sera mise à l’honneur le samedi et une partie des marcheurs s’élanceront dimanche pour les championnats de suisse en côte. Plusieurs athlètes olympiques de France, de Hongrie et d’Australie prendront part à ces différents événements, comme l’explique Frédéric Bianchi, organisateur et vice-président du club de marche de Monthey.

Si la discipline séduit beaucoup à l’étranger, dans notre pays, c’est plus difficile, selon Frédéric Bianchi.

Cet événement, c’est également une manière de mettre en avant cette discipline auprès du public mais aussi d’attirer des nouveaux membres au sein du club.