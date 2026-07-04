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Un séisme d’une magnitude de 3,3 a eu lieu ce vendredi soir aux alentours de Monthey

L’avez-vous ressenti ? Un tremblement de terre a secoué le Bas-Valais hier soir, aux alentours de 22h.

Le service sismologique de l’EPZ Zurich a enregistré, à environ 9 kilomètres au nord-ouest de Monthey, un séisme d’une magnitude d’environ 3,3 sur l’échelle de Richter. Ce type de secousses peut être nettement ressentie à proximité de l’épicentre, a indiqué le service sismologique dans un communiqué, même si en règle générale, cette magnitude ne devrait pas causer de dégâts.