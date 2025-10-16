RC - Dernières infos

Un projet pour réintégrer le lézard vert au sein des vignes d’Aigle

Soutenir le retour du lézard vert sur les coteaux d’Aigle : c’est l’objectif que s’est fixé l’entreprise Schenk, en partenariat avec Pro Natura. Propriétaire des parcelles du domaine Badoux – connu pour le vin des Murailles d’Aigle – Schenk a réservé 1 000 m² de ses vignes pour y aménager une prairie fleurie. Cette initiative vise à offrir un habitat favorable à la reproduction du lézard vert, une espèce menacée qui figure d’ailleurs sur l’étiquette du vin des Murailles. Jean-Daniel Suardet, reponsable technique des vignobles chez Schenk.

Afin de permettre à cette prairie de fleurir correctement, près de 1000m2 de ceps ont été arrachés ce mercredi, pour y planter les graines. Car le lézard vert a besoin de transitions entre les différents éléments naturels. Explications d’Olivier Vonlanthen, chef de projet de l’action Lièvre & Cie, un programme de Pro Natura, qui promeut la biodiversité en secteur viticole.

Ce sont ces parcelles défrichées qui permettront ensuite au lézard vert de rejoindre l’autre côté des vignes, en traversant une prairie fleurie.