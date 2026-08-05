RC - Dernières infos

Un projet pour favoriser l’accessibilité au lac pour tous

Offrir un accès au lac aux personnes à mobilité réduite. C’est le but de la jeune chambre internationale de la Riviera qui souhaite installer une passerelle à La Tour-de-Peilz. Séduite, la Municipalité adhère au projet.

Rendre le lac accessible aux personnes à mobilité réduite, c’est le souhait de la Jeune chambre internationale de la Riviera qui a contacté différentes communes dont le territoire serait propice à l’installation d’un dispositif SEATRAC, à savoir une rampe mobile submersible et un siège motorisé. Parmi elles, La Tour-de-Peilz avec la Plage de la Maladaire pourrait accueillir un dispositif mobile qui offrirait la possibilité aux personnes atteinte dans leur mobilité d’aller se baigner de manière autonome. Le dispositif mobile, financé par des dons récoltés par la Jeune chambre internationale, serait un réel atout selon Nadine Cuany, porteuse du projet pour la JCI.

La Municipalité boélande a été séduite par la démarche permettant de renforcer l’accessibilité au lac depuis son territoire. Installer ce dispositif est un complément intéressant aux travaux déjà entrepris à la plage de la Maladaire. Elise Kaiser, municipale de la Tour-de-Peilz en charge de l’urbanisme et des espaces public.

La jeune chambre internationale a lancé sa campagne de recherche de fonds et de visibilité, elle espère obtenir le financement pour la fin de l’année 2026 afin de concrétiser le projet pour l’été 2027.

Toutes les informations sur le projet sont à retrouver sur https://laccessible.ch/

En bref La Municipalité de La Tour-de-Peilz a donné un accord de principe pour l’installation d’un dispositif « SEATRAC-Mover »

La Jeune Chambre Internationale a lancé sa campagne de recherche de fonds jusqu’à fin 2026

Le dispositif « SEATRAC-Mover » pourrait être installé dès l’été 2027

MV