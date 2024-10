RC - Dernières infos

Un projet pour développer de façon optimale le territoire de la Riviera, du Haut-Lac et de la Veveyse

Développer de manière optimale le territoire de la Riviera, du Haut-Lac et de la Basse-Veveyse : c’est l’objectif du projet d’agglomération de 5e génération. Un plan mené par RiveLac, 13 communes vaudoises, et 5 fribourgeoises.

C’est l’objectif du projet d’agglomération de 5e génération, mené par l’agglomération RiveLac, en partenariat avec 18 communes vaudoises et fribourgeoises. Une vision collaborative, avec un horizon fixé à 2040, qui s’articule autour de différentes thématiques que sont l’urbanisation, le paysage ou encore la mobilité par exemple, afin d’optimiser le mieux possible le territoire. Et pour ce faire, il a fallu imaginer des lieux qui pourraient accueillir des utilisations spécifiques. Joy Guardado, cheffe de projet en urbanisme au sein de l’agglomération RiveLac.

Pour réaliser cette optimisation du territoire, différents projets sont inclus dans ce plan d’agglomération, notamment des améliorations d’infrastructures pour la mobilité. L’un de ces projets concerne Villeneuve. Pierre-Alain Karlen, co-président de RiveLac et syndic de Noville.

La population pourra découvrir ce projet d’agglomération RiveLac dès samedi pour un mois, avant d’être soumis à la Confédération. A noter encore que le 30 octobre, une présentation publique aura également lieu à Vevey.