Un Parc des Sports durable et moderne va sortir de terre aux Diablerets

Après 20 ans d’attente, la construction du nouveau centre sportif des Diablerets prend forme au cœur du village.

Le projet qui prévoit une halle multisport modulable ainsi qu’une piscine en plein air sera mis à l’enquête d’ici la fin de l’année par la commune d’Ormont-Dessus. Devisé à plus de 7 millions de francs, le Parc des Sports accueillera de nombreuses disciplines telles que le padel, le basket ou le volleyball et préservera trois terrains de tennis.

En hiver, l’infrastructure se transformera en patinoire durable grâce à l’énergie solaire produite et accueillera pour la première fois le nouveau sport olympique du hockey 3 contre 3. Cette offre sportive renouvelée satisfait amplement Christian Reber, syndic d’Ormont-Dessus.

Le projet respectera les plus hautes normes écologiques et fonctionnera grâce aux dernières technologies renouvelables. On retrouve Christian Reber.

Le Grand Conseil vaudois doit se prononcer prochainement sur un soutien financier cantonal en faveur du nouveau Parc des sports des Diablerets. Sa mise en activité est prévue au courant de l’année 2027.