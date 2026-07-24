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Un ouvrier perd la vie après une chute d’un toit aux Diablerets

Un accident de travail mortel s’est produit jeudi après-midi aux Diablerets. Un couvreur de 39 ans a chuté de plusieurs mètres alors qu’il travaillait sur le toit d’un chalet.

Un ouvrier de 39 ans a perdu la vie jeudi 23 juillet aux Diablerets après une chute sur un chantier. L’accident s’est produit peu avant 15 heures, alors que l’homme effectuait des travaux de couverture sur le toit d’un chalet. Arrivé au bas de la toiture, il a chuté de plusieurs mètres pour une raison qui reste à déterminer.

Alertés par ses collègues, les secours sont rapidement intervenus et ont tenté de le réanimer, sans succès. Ce ressortissant français, domicilié dans la région, est décédé sur place.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale afin d’établir les circonstances exactes de l’accident. L’enquête est menée par la gendarmerie vaudoise.

/comm-jga