Un nouveau recteur pour le Lycée – Collège de Saint-Maurice

Le nouveau recteur du Lycée – Collège de Saint-Maurice se nomme Léonard Barman. Le Véroffiard de 49 ans a été nommé par le Conseil d’Etat valaisan.

Celui qui est aussi professeur d’histoire et de français connaît bien l’établissement scolaire, puisqu’il y est enseignant. Il entrera en fonction le 1er mars prochain et succèdera à Alexandre Ineichen, récemment élu Abbé de Saint-Maurice. Cette nomination représente une étape historique pour le Collège de Saint-Maurice, puisque Léonard Barman en sera le premier recteur laïc. Il aura pour mission notamment de piloter la rénovation et l’extension des bâtiments, et d’accompagner la transition digitale de l’établissement scolaire.

29 janvier 2026

