Un nouveau recteur pour le Lycée – Collège de Saint-Maurice

Le nouveau recteur du Lycée – Collège de Saint-Maurice se nomme Léonard Barman. Le Véroffiard de 49 ans a été nommé par le Conseil d’Etat valaisan.

Celui qui est aussi professeur d’histoire et de français connaît bien l’établissement scolaire, puisqu’il y est enseignant. Il entrera en fonction le 1er mars prochain et succèdera à Alexandre Ineichen, récemment élu Abbé de Saint-Maurice. Cette nomination représente une étape historique pour le Collège de Saint-Maurice, puisque Léonard Barman en sera le premier recteur laïc. Il aura pour mission notamment de piloter la rénovation et l’extension des bâtiments, et d’accompagner la transition digitale de l’établissement scolaire.